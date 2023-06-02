ДОМ.РФ заявил о появлении в России законов об искусственном интеллекте до конца 2023 года

Специалисты компании также принимают участие в разработке этих документов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Первые законы, которые будут регламентировать использование искусственного интеллекта (ИИ) в различных сферах жизни общества, появятся в России до конца 2023 года. Уверенность в этом выразил в пятницу ТАСС управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2023).

"Этический кодекс применения искусственного интеллекта уже существует. Уверен, до конца 2023 года будут приняты первые законы или законопроекты о регулировании применения ИИ", - рассказал Козак.

По словам спикера, специалисты ДОМ.РФ также принимают участие в разработке этих документов. "Правила этой игры необходимо создавать всем вместе. Некие "правила дорожного движения", кодекс поведения и правила при работе с ИИ мы, как Институт развития, обсуждаем вместе с Центробанком, Минфином, Минстроем", - сказал Козак.

Он признал, что обсуждение нормативных и этических норм ИИ идет непросто, но это является будущим фундаментом дальнейших шагов в цифровизации. "Сейчас мы часто слышим, что ИИ - вал, это страшно. Но это будущее. Все-таки у машины и человека есть важное различие - это свобода воли", - подчеркнул он.

"Кодекс этики искусственного интеллекта" был подписан на I международном форуме по ИИ в Москве в 2021 году. Россия одной из первых в мире сформулировала пять рисков и угроз, которые сопровождают внедрение "цифры", - дискриминация, потеря приватности, потеря контроля над ИИ, причинение вреда человеку ошибками алгоритма, применение в неприемлемых целях. В ответ на риски кодекс утвердил основные принципы внедрения ИИ - прозрачность, правдивость, ответственность, надежность, инклюзивность, беспристрастность, безопасность и конфиденциальность.