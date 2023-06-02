"Автоваз" запустит производство на заводе в Петербурге 14 июня

Производство будет выпускать новую модель "Лады", сообщил гендиректор компании Максим Соколов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Автоконцерн "Автоваз" планирует запустить производство на своей петербургской площадке 14 июня, следует из презентации, которую гендиректор компании Максим Соколов представил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"14 июня 2023 года - старт производства на заводе "Лада Санкт-Петербург. При участии партнера будет запущено производство новой модели "Лада" в Санкт-Петербурге", - говорится в презентации.

В феврале компания объявила о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге (ООО "Ниссан мэнуфэкчуринг рус"), переданного ранее японским производителем в собственность РФ, за €1. Объем выпуска автомобилей в 2023 году на площадке может составить до 10 тыс. Всего в этом году "Автоваз" намерен произвести более 400 тыс. автомобилей.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".