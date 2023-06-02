Совет стран Балтийского моря продолжит сокращать энергозависимость от России

В СГБМ подчеркнули, что всем странам-членам уже удалось снизить зависимость от угля, нефти и газа из РФ

ВИСМАР /Германия/, 2 июня. /ТАСС/. Участники Совета государств Балтийского моря (СГБМ) подчеркнули необходимость дальнейшего снижения зависимости от поставок российских энергоресурсов. Об этом говорится в декларации встречи глав МИД этого формата, которая завершается в пятницу в Висмаре на севере Германии.

"Совет подчеркнул, что всем странам-членам уже удалось снизить зависимость от угля, нефти и газа из России. Совет подтвердил намерение своих участников продолжить осуществлять быстрый отказ от импорта российских энергоносителей", - говорится в декларации.

Совет государств Балтийского моря - межправительственная политическая организация, созданная с целью стимулирования всестороннего сотрудничества между странами региона после окончания холодной войны. Она была учреждена на конференции, проходившей 5-6 марта 1992 года в Копенгагене, министрами иностранных дел девяти стран, имеющих выход к Балтийскому морю, - России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, а также Норвегии. В 1995 году к организации присоединилась Исландия. Еще одним членом СГБМ является Европейская комиссия - высший исполнительный орган Европейского союза. МИД РФ в мае 2022 года заявил, что Россия приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря. На Смоленской площади подчеркнули тогда, что "ситуация в СГБМ деградирует", а "государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики". В то же время в МИД РФ отметили, что данное решение не повлияет на присутствие России в регионе.