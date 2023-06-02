КС постановил уточнить порядок выплат кредиторам в делах о банкротстве

В Конституционном суде отметили, что законы четко не определяют очередность выплат денежных средств кредиторам и госорганам при продаже имущества компании-банкрота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев запрос Верховного суда и жалобу одного предприятия, пришел к выводу, что законы четко не определяют очередность выплат денежных средств кредиторам и госорганам при продаже имущества компании-банкрота. Федеральному законодателю надлежит внести поправки, уточняющие место налоговых органов в очереди требований кредиторов при банкротстве, следует из постановления КС РФ, опубликованного в пятницу.

"Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ, выраженных в настоящем постановлении, - урегулировать вопросы, связанные с очередностью удовлетворения требования об уплате налога на прибыль организаций при реализации имущества, составляющего конкурсную массу в деле о банкротстве", - говорится в тексте постановления.

Банкротство двух компаний

Поводом для проверки конституционности положений Налогового кодекса РФ и закона о банкротстве стал запрос Верховного суда, на рассмотрении у которого находится спор о порядке уплаты долгов и налогов обанкротившейся компании "Аванд капитал", а также жалоба находящегося в стадии банкротства ООО "Предприятие строительных работ энергетики".

В обоих случаях заявители ставили два вопроса - о законности взыскания налога на прибыль с продажи реализуемых с торгов активов компании-банкрота, а также о законности уплаты подобного налога до расчета с кредиторами, заинтересованными в получении средств с банкрота.

Это связано с тем, что при продаже активов двух компаний налоговые органы предъявили требования о приоритетной уплате налогов с реализованных активов, прежде чем доходы получили бы кредиторы предприятий. ВС РФ в своем запросе в КС РФ указал, что продажа имущества на торгах осуществляется в интересах всех реестровых кредиторов, но вместо этого образуется требование налогового органа, которое может удовлетворяться в приоритетном порядке.

Решение КС РФ

Конституционный суд подтвердил правомерность самих требований налоговых органов об уплате процентов от реализации имущества на торгах в делах о банкротстве. Тем не менее в вопросах очередности выплат кредиторам и налоговикам КС РФ обнаружил правовую неопределенность.

По мнению судей КС, приоритетная уплата налогов прежде удовлетворения требований кредиторов не учитывает ряд важных моментов. В частности, сам по себе налог взымается при продаже активов, которая направлена не на продолжение работы компании, а на погашение долгов. Кроме того, по мнению суда, взимание обязательных платежей не должно препятствовать удовлетворению требований кредиторов первой и второй очереди (расчеты с гражданами за причинение вреда жизни или здоровью, зарплаты, выходные пособия).

Соответственно, федеральному законодателю надлежит уточнить порядок выплат компаниями-банкротами долгов перед кредиторами и налогов. До внесения изменений, согласно постановлению КС РФ, налог на прибыль от проданного в рамках конкурсных процедур имущества банкрота должен погашаться в составе третьей очереди требований кредиторов, включенных в реестр. Соответствующие решения судов по делам компаний, фигурировавших в обращениях в КС РФ, подлежат пересмотру в установленном порядке.