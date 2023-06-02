Требование по утилизации 85% отходов электротехники вступит в силу с 1 сентября

Как сообщила пресс-служба Российского экологического оператора, ежегодно в стране образуется 1,5 млн тонн таких отходов, и лишь 5% перерабатываются

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Новые требования об обращении с электронными и электрическими отходами вступят в силу с 1 сентября, по ним 85% отходов электроники должны утилизироваться. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"Установлены новые требования к утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Ежегодно в России образуется 1,5 млн тонн таких отходов, и лишь 5% перерабатываются. При этом они наносят непоправимый вред окружающей среде, на свалках оказываются и ценные ресурсы, например, золото. Поэтому важно наладить сбор и разборку ОЭЭО, а также установить правила утилизации. <...> Принят приказ Минприроды РФ, согласно которому, не менее 85% отходов электроники должно будет подлежать утилизации. Выполнение этих условий позволит не только сделать еще один шаг к формированию экономики замкнутого цикла в нашей стране, но и сократить объем захоронения отходов", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Также приказом Минприроды устанавливаются требования к объектам утилизации и компаниям-утилизаторам. В частности, они должны быть оборудованы системой весового контроля поступающих отходов, образуемых отходов, получаемой из отходов продукции.

"К юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются утилизацией отходов I-V классов опасности, также выдвигается ряд требований. Среди них обладание лицензией, правом собственности оборудования, специализированными установками, в том числе мобильными, ведение учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц отходов", - добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.