СГБМ указал на необходимость достижения климатической нейтральности к 2050 году

Как отметили главы МИД Совета, регион Балтийского моря предлагает большой потенциал для использования возобновляемых источников энергии

ВИСМАР, /Германия/. 2 июня. /ТАСС/. Совет государств Балтийского моря (СГБМ) подчеркнул необходимость реализации общей цели по достижению климатической нейтральности не позднее 2050 года. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам встречи глав МИД СГБМ в Висмаре.

"Совет подчеркнул общую цель достижения климатической нейтральности не позднее 2050 года", - отмечается в тексте. При этом указывается, что регион Балтийского моря предлагает большой потенциал для использования возобновляемых источников энергии, таких как морской ветер. "Безопасное с экологической точки зрения использование этого потенциала могло бы внести важный вклад в наши усилия по борьбе с изменением климата, повышению энергетической безопасности и независимости, а также снижению цен на энергоносители", - резюмировали главы МИД СГБМ.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркивала, что "Балтийское море является сокровищем", которое нужно беречь. Она отмечала, что "морское дно усеяно почти 450 тыс. тонн боеприпасов, которые загрязняют воды". Поэтому данную проблему, по ее словам, следует разрешить как можно быстрее.

В четверг в Висмаре (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) под председательством Германии открылась двухдневная встреча глав МИД Совета государств Балтийского моря (Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва, Латвия, Польша и Швеция, а также Исландия, Норвегия и ЕС). Основными темами переговоров стали вопросы энергетической безопасности, расширение использования альтернативных источников энергии, диверсификация поставок сырья, проблема защиты климата и разминирования дна Балтийского моря.

О Совете государств Балтийского моря

Совет государств Балтийского моря - межправительственная политическая организация, созданная с целью стимулирования всестороннего сотрудничества между странами региона после окончания холодной войны. Она была учреждена на конференции, проходившей 5-6 марта 1992 года в Копенгагене, министрами иностранных дел девяти стран, имеющих выход к Балтийскому морю, - России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии, а также Норвегии. В 1995 году к организации присоединилась Исландия. Еще одним членом СГБМ является Европейская комиссия - высший исполнительный орган Европейского союза.

МИД РФ в мае 2022 года заявил, что Россия приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря. На Смоленской площади подчеркнули тогда, что "ситуация в СГБМ деградирует", а "государства НАТО и Евросоюза в составе СГБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике, и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики". В то же время в МИД РФ отметили, что данное решение не повлияет на присутствие России в регионе.