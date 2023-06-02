2 июня, 13:00,
обновлено 2 июня, 13:01
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

Продажи "Автоваза" в мае выросли в четыре раза

Они составили почти 24 тыс. автомобилей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" в мае текущего года увеличились по отношению к маю прошлого года в четыре раза и достигли почти 24 тыс. автомобилей. Об этом сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

При этом по отношению к апрелю 2023 года компания снизила продажи на 13%.

Компания в мае произвела почти 21,5 тыс. автомобилей.

"23 904 автомобиля в мае (продано), <…> почти 21,5 тыс. автомобилей произведено в мае", - сказал Соколов.

"Автоваз" находился в простое в течение почти всего мая 2022 года из-за отсутствия комплектующих. Производство легковых автомобилей возобновилось в начале июня 2022 года. 

Теги:
РоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация