Продажи "Автоваза" в мае выросли в четыре раза

Они составили почти 24 тыс. автомобилей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" в мае текущего года увеличились по отношению к маю прошлого года в четыре раза и достигли почти 24 тыс. автомобилей. Об этом сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

При этом по отношению к апрелю 2023 года компания снизила продажи на 13%.

Компания в мае произвела почти 21,5 тыс. автомобилей.

"23 904 автомобиля в мае (продано), <…> почти 21,5 тыс. автомобилей произведено в мае", - сказал Соколов.

"Автоваз" находился в простое в течение почти всего мая 2022 года из-за отсутствия комплектующих. Производство легковых автомобилей возобновилось в начале июня 2022 года.