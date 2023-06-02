"Укрэнерго" опровергла информацию о проведении обысков в ее офисе

В компании заявили, что "одновременное размещение ложной новости на отдельных информационных сайтах и Telegram-каналах указывает на спланированность этой акции"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Компания "Укрэнерго" опровергла появившееся в СМИ сообщение о том, что в ее киевском офисе якобы были проведены обыски.

"В интернете распространяется информация о якобы проведенных обысках в компании "Укрэнерго". Это фейк. Никаких обысков в компании не производилось", - сообщается в Telegram-канале "Укрэнерго".

Компания уведомляет, что агентство, первым разместившее сообщение об обысках, уже удалило его со своего сайта. Остальные СМИ ссылаются на эту новость. "Одновременное размещение ложной новости на отдельных информационных сайтах и Telegram-каналах указывает на спланированность этой акции", - считают в "Укрэнерго".

Ранее агентство "Украинские новости" сообщило, что сотрудники киевской полиции провели обыски в "Укрэнерго". По утверждению агентства, следственные действия якобы проходили в рамках дела, возбужденного по ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Украинские новости утверждали, что расследование ведется после прошедшей в 2018-2022 годах проверки "Укрэнерго" со стороны Государственной аудиторской службы. Аудиторы якобы выяснили, что компания закупала оборудование и строительные материалы по завышенной стоимости. Позднее сообщение об обысках было удалено с сайта агентства.