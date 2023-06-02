"Транснефть" построит НПС для роста отгрузок нефти с ж/д станции Мегет на восток

Это позволит увеличить отгрузки до 7 млн тонн в год

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Транснефть" к 2026 году планирует построить еще одну нефтеперекачивающую станцию (НПС) для увеличения отгрузок нефти с железнодорожной (ж/д) станции Мегет в Иркутской области в восточном направлении до 7 млн тонн в год. Об этом сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин, слова которого приводятся в корпоративном журнале "Трубопроводный транспорт нефти".

"По поручению правительства РФ для диверсификации экспортных направлений компания реализует инвестиционные проекты, которые направлены на развитие трубопроводной инфраструктуры. Для этого в конце прошлого года были расширены магистральные нефтепроводы и обеспечена возможность железнодорожных поставок нефти в порт Козьмино. Для дальнейшего увеличения поставок в восточном направлении к 2026 году предусматривается строительство еще одной нефтеперекачивающей станции, что позволит отгружать с железнодорожной станции Мегет до 7 млн тонн нефти в год", - сказал он.

В апреле "Транснефть" сообщала, что завершила работы по расконсервации железнодорожной станции Грузовая в Приморском крае для дополнительных отгрузок нефти в дальневосточный порт Козьмино на экспорт. Ранее президент "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что "Транснефть" отгрузила в 2022 году на экспорт через дальневосточный порт Козьмино 40 млн тонн нефти и рассчитывает на увеличение поставок в текущем году.

Кроме того, чтобы нарастить пропускную способность нефтепроводов до портов Приморск и Новороссийск, к 2025 году планируется построить около 600 км линейной части и три перекачивающие станции, отметил Гришанин.

"Для сохранения качественных показателей нефти в системе магистральных нефтепроводов, а также бесперебойной эксплуатации системы во время штормовой погоды в портах, реализуется проект по расширению резервуарного парка компании. К 2026 году планируется строительство 17 резервуаров общей емкостью более 600 тыс. куб. м", - добавил первый вице-президент "Транснефти".