На бывшей фабрике IKEA в Тихвине перезапустили производство мебели

Производство началось с выпуска нового продукта - кухонных столешниц из массива сосны

СЫКТЫВКАР, 2 июня. /ТАСС/. Бывшая мебельная фабрика IKEA в городе Тихвине Ленинградской области, а ныне "Лузалес-Тихвин", перезапустила производство мебели. Производство началось с выпуска нового продукта - кухонных столешниц из массива сосны, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании "Лузалес", нового владельца производства.

"Лесопильный завод и мебельная фабрика в Тихвине, приобретенные ООО "Лузалес" у известной шведской компании, продолжают работу. По мере загрузки производственных мощностей предприятие планирует постепенно выйти на плановые показатели. Перезапуск производства стартовал с выпуска совершенно новой продукции - кухонных столешниц из массива сосны. Такие столешницы отличаются высоким качеством, долгим сроком службы и оригинальным внешним видом, поскольку каждое дерево обладает неповторимой природной текстурой", - сообщили ТАСС в компании.

Первая партия столешниц будет поставлена в составе кухонных комплектов в жилой дом с детским садом, построенный компанией "Лузалес" в Сыктывкаре.

Выпускаемые на фабрике разные виды мебели получат названия на коми языке. Так, модельный ряд столов назван "Шондi", что в переводе с коми языка означает "Солнце" - cтол, за которым собирается вся семья, близкие и друзья, выступает таким же символом объединения, как и солнце.

"Лузалес" - одно из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Республики Коми, действует с 1999 года, создан полный цикл работ от лесозаготовки до глубокой переработки и продажи готовой продукции, в том числе на экспорт. В феврале 2023 года правительственная комиссия РФ одобрила заявку ООО "Лузалес" на приобретение двух заводов шведской компании IKEA в Ленинградской и Кировской областях. Сообщалось, что они будут переименованы в "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка", а новая мебель будет выпускаться под брендами на коми языке.