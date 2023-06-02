Безработица в США в мае выросла до 3,7%

В апреле этот показатель составлял 3,4%

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в Соединенных Штатах в мае повысился до 3,7% по сравнению с 3,4% в апреле. Такие данные представило в пятницу Министерство труда США.

"Уровень безработицы в мае вырос на 0,3 п.п., до 3,7%, а число безработных увеличилось на 440 тыс. и составило 6,1 млн", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ведомства, в мае общая занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 339 тыс. Рост занятности наблюдался в сфере профессиональных и деловых услуг, здравоохранения, социальной помощи, строительства, а также в правительственном секторе.

В апреле показатель безработицы в США составлял 3,4%, в марте - 3,5%.