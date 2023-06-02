РФРИТ получил первые заявки на вступление в российский аналог GitHub

Фонд получил 80 заявок от физлиц, органов исполнительной власти и IT-компаний

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Российский фонд развития информационных технологий получил первые 80 заявок на вступление в национальный репозиторий программного обеспечения с открытым кодом. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РФРИТ Александр Павлов в кулуарах ЦИПР.

"Всего мы получили к настоящему моменту 80 заявок - это как физические лица, так и органы исполнительной власти, и это российские IT-компании, те, которые ведут собственные репозитории, и вот это те первые участники, их список будет опубликован Минцифры РФ. Это те компании, которые будут первыми пользователями разрабатываемого репозитория открытого кода, аналога GitHub", - рассказал Павлов.

Он отметил, что эксперимент по созданию российского репозитория заканчивается во втором квартале 2024 года, к этому сроку будет представлен результат.

GitHub - крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Основан на системе контроля версий Git и разработан компанией GitHub. Головной компанией сервиса является Microsoft.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2023".