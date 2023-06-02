2 июня, 13:18

Новым главой департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ станет Кирилл Пронин

В настоящее время он возглавляет департамента финансовых технологий

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Нынешний директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин с 5 июня возглавит департамент инфраструктуры финансового рынка, сообщила пресс-служба регулятора.

"Приказом председателя Банка России с 5 июня 2023 года Кирилл Пронин назначен директором департамента инфраструктуры финансового рынка", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности директора департамента финансовых технологий, которым с 2021 года руководил Кирилл Пронин, назначен заместитель директора департамента Станислав Короп.

В ЦБ добавили, что Лариса Селютина, возглавлявшая этот департамент с 2020 года, продолжит работу в качестве советника заместителя председателя Банка России. 

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