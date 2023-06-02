2 июня, 13:46

В Грузии считают, что санкции Украины против Georgian Airways не навредят экономике страны

Заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе отметил, что ни одна грузинская компания не нарушит международные ограничения

ТБИЛИСИ, 2 июня. /ТАСС/. Ограничения, которые возможно введут власти Украины против грузинского авиаперевозчика Georgian Airways из-за полетов в Россию, не навредят экономике Грузии. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов республики Георгий Какауридзе.

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"Введение санкций против такой компании, как Georgian Airways, конечно же, не окажет значительного ущерба бюджету и экономике страны", - сказал Какауридзе. Замминистра добавил, что введение санкций Украиной не означает, что на компанию распространяются международные ограничения. Он выразил уверенность, что ни одна грузинская компания, в том числе и Georgian Airways, не нарушит международные санкции.

На сайте Национального агентства Украины по предотвращению коррупции в четверг появилась информация, что Georgian Airways включили в составляемый Киевом список компаний, подпадающих под санкции. Кроме того, в списке физических лиц оказались глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили и ее владелец Давид Гаиашвили. 

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