"Лаборатория Касперского" разработала утилиту для проверки iOS-устройств на шпионское ПО

Как пояснили в компании, с помощью утилиты можно запустить автоматический поиск следов заражения

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" представила инструмент для самостоятельной проверки устройств на iOS на следы заражения шпионским ПО Triangulation. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Лаборатория Касперского" разработала triangle_check - инструмент для самостоятельной проверки устройств iOS на следы компрометации в рамках вредоносной кампании "Операция Триангуляция", - отмечается в сообщении.

В "Лаборатории Касперского" пояснили, что с помощью утилиты можно запустить автоматический поиск следов заражения. "Пользователям необходимо будет скачать triangle_check с GitHub на компьютер, запустить и проверить с его помощью резервную копию iOS-устройства", - говорится в сообщении. Инструкция по проверке доступна на информационном портале Securelist.

Ранее CEO "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сообщил, что компания обнаружила целевую кибератаку, проводящуюся с помощью мобильных устройств производства корпорации Apple. Он отметил, что несколько десятков iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионским ПО, действенного способа удалить которое еще не найдено.

Шпионское ПО на устройствах Apple

В начале текущей недели Центр общественных связей ФСБ России сообщил о вскрытии службой разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки.

Служба также выявила аномалии, характерные только для мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения.