"Русгидро" может выплатить дивиденды за 2022 год в размере 5,025 копеек на акцию

В общей сложности на дивиденды могут направить 22,4 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Русгидро" рекомендовал собранию акционеров компании принять решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года из расчета 5,025 копеек на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

В общей сложности на дивиденды может быть направлено 22,4 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров "Русгидро" пройдет 30 июня в форме заочного голосования, реестр участников будет закрыт 5 июня.

"Рекомендованный размер выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли группы "Русгидро" по МСФО за 2022 год", - отмечается в пресс-релизе компании.

По итогам 2021 года "Русгидро" выплатила дивиденды из расчета 5,3 копеек на обыкновенную акцию, или суммарно 23,3 млрд рублей.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,2 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).