Количество зарегистрированных пользователей Rutube выросло с начала года на 36%

Как сообщало ранее, по данным 1 апреля их насчитывалось 23 млн человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Количество зарегистрированных пользователей видеохостинга Rutube с начала текущего года выросло на 36%. Об этом сообщил ТАСС генеральный продюсер видеохостинга Давид Кочаров в кулуарах ЦИПР-2023.

"Мы выросли за неполное полугодие на 36% по количеству зарегистрированных пользователей", - сказал Кочаров.

Ранее сообщалось, что общее количество зарегистрированных пользователей в Rutube на 1 апреля текущего года составило 23 млн человек. Эти данные были раскрыты впервые.

Вместе с тем, Кочаров рассказал, что видеохостинг получил от Роскомнадзора и ФАС документ, что Rutube теперь является соцсетью. "Мы также будем развиваться, как и планировали, просто у нас сейчас будут более высокие требования к модерации и к техническим продуктовым показателям", - добавил он.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".