"Лукойл" нарастил добычу на "Западной Курне - 2" в Ираке до целевого уровня в 480 тыс. б/с

Компания ввела две новые кустовые площадки, крупнейшие с начала разработки месторождения, что позволило нарастить добычу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. "Лукойл" увеличил добычу нефти на проекте "Западная Курна - 2" в Ираке до 480 тыс. б/с, говорится в сообщении Lukoil Mid-East.

Компания ввела две новые кустовые площадки, крупнейшие с начала разработки месторождения, что позволило нарастить добычу. "В соответствие с сервисным контрактом компания исполнила обязательства по выходу на целевой уровень добычи в 480 тыс. баррелей в сутки на проекте "Западная Курна - 2", - сказано в сообщении.

"Лукойл" ведет добычу на расположенном на юге Ирака месторождении "Западная Курна - 2" с 2014 года. Проект является одним из крупнейших в мире - его извлекаемые запасы оцениваются в 14 млрд баррелей.

Контракт на разработку месторождения "Лукойл" подписал в 2010 году и уже реализовал первый этап разработки. Срок действия контракта составляет 25 лет.