Около 800 подмосковных предприятий получили статус социальных с начала года

Статус социального предприятия для малого и среднего сегмента предпринимательства дает доступ к разным мерам поддержки, в том числе субсидиям и грантам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Почти 800 предприятий Московской области получили с начала текущего года получили статус социальных, сообщила в пятницу пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Почти 600 компаний в этом году успешно подтвердили статус социальных предприятий. А 200 - это новые бизнес-единицы. Суммарно на данный момент социальными компаниями в Подмосковье признано 799 субъектов МСП. Всего в 2023 году было подано около 850 заявок", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В министерстве пояснили, что статус социального предприятия для малого и среднего сегмента предпринимательства дает доступ к разным мерам поддержки, в том числе субсидиям и грантам. Полученные средства организация может направить на ремонт, аренду, оплату коммунальных услуг и прочие цели. Старт приема заявок на участие в конкурсном отборе запланирован август текущего года, заявки будут приниматься на региональном портале госуслуг.

Также отмечается, что статус социального предприятия требует ежегодного подтверждения.