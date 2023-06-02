Литва рассчитывает выйти из единого электрокольца БРЭЛЛ в начале 2024 года

Президент республики Гитанас Науседа назвал стратегическим приоритетом "как можно более быстрое достижение полной энергетической независимости от России"

ВИЛЬНЮС, 2 июня. /ТАСС/. Литва и другие страны Балтии намерены приложить все необходимые усилия, чтобы уже в начале следующего года отключиться от единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы(БРЭЛЛ). Об этом в пятницу во время встречи со спикером парламента Эстонии Лаури Хуссаром заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Нашим стратегическим приоритетом является как можно более быстрое достижение полной энергетической независимости от России. Уже в начале 2024 года вместе с Латвией и Эстонией мы хотели бы отключиться от российских сетей", - приводятся в сообщении слова литовского лидера.

Страны Балтии реализуют проект синхронизации своих электросетей с Европой через Польшу, завершение которого первоначально планировалось на 2025 год. В Вильнюсе считают, что с учетом рисков из-за напряженной ситуации в регионе надо ускорить процесс и завершить синхронизацию в 2024 году. Соединившись с Европой, страны Балтии одновременно отключатся от БРЭЛЛ.

Науседа напомнил, что в апреле Литва успешно провела тестирование работы своих электросетей в изолированном режиме, предложив Латвии и Эстонии присоединиться к испытаниям. Обе страны от этого отказались, ссылаясь на нерешенные технические вопросы. Эти сложности вызывают в Риге и Таллине сомнения относительно возможности ускорения синхронизации.