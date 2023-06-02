2 июня, 14:00,
обновлено 2 июня, 14:10

Кабмин сообщил о соблюдении компаниями РФ запрета на экспорт нефти с учетом потолка цен

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ведомства отмечают безусловное исполнение указа президента РФ Владимира Путина о запрете на поставку российской нефти с учетом потолка цен, говорится в сообщении кабмина по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам ТЭК, которое провел вице-премьер Александр Новак.

В заседании приняли участие представители Минэнерго, Минфина, администрации президента, ФТС, ФНС, нефтяных компаний и так далее.

"Стороны обсудили вопросы экспорта нефти и налогообложения нефтяного сектора. Было отмечено безусловное исполнение указа президента от 27 декабря 2022 года "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты", - отмечается в сообщении. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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