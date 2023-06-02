В ВОЗ считают, что ИИ может быть помощником, но не должен заменять терапевтов

Искусственный интеллект находит широкое применение в различных областях здравоохранения, отметили в организации

ЖЕНЕВА, 2 июня. /ТАСС/. Использование чат-бота СhatGPT и других разработок в области искусственного интеллекта может быть полезным в области здравоохранения, но не должно заменять обращение к специалистам. Соответствующее заявление сделал в пятницу на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Отвечая на вопрос об отношении ВОЗ к тому факту, что люди все чаще обращаются к чат-боту с вопросами о состоянии их здоровья, он отметил, что в целом искусственный интеллект находит широкое применение в различных областях здравоохранения. "Это мощный инструмент для дальнейшего развития, - подчеркнул Райан. - Однако, как и любой другой инструмент, [оказавшись] не в тех руках, без должного регулирования и контроля он может причинить преднамеренный или непреднамеренный ущерб".

Сам факт множественных обращений к чат-боту эксперт не считает вредным. "Мы все обеспокоены своим здоровьем и хотим понять, все ли с нами в порядке или нет, - заметил он. - Мы спрашиваем друзей, изучаем опросы общественного мнения, слушаем подкасты. И точно так же мы можем обратиться к СhatGPT. Однако самое главное при жалобах на здоровье - посещать терапевта или [другого] специалиста в системе здравоохранения. Мы не должны заменять лечащих врачей разработками в области искусственного интеллекта, которые не предназначены для этого".

Чат-бот ChatGPT от американской компании OpenAI был запущен в конце ноября 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Искусственный интеллект на основе языковой модели GPT-3.5 может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. В середине марта компания представила следующую модель - GPT-4. Возможности сервиса привлекли широкое внимание общественности, в том числе в России.

В марте более тысячи экспертов в области искусственного интеллекта, в том числе Илон Маск, опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести мораторий на обучение систем мощнее GPT-4 минимум на полгода в связи с тем, что неконтролируемый процесс в этой сфере может представлять угрозу для человечества.