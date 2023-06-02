Минпромторг обсуждает возможность ограничения параллельного импорта радиоэлектроники

В министерстве сообщили, что идет сбор предложений по конкретным брендам

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассматривает инициативу отрасли об ограничении перечня параллельного импорта в части радиоэлектроники. Идет сбор предложений по конкретным брендам, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке сообщила, что министерство обсуждает с российскими производителями исключение из перечня более 20 иностранных брендов. В частности, консорциум АНО Консорциум "Вычислительная техника" (ВТ) предложил убрать из него технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schneider Electric. Более расширенный список, куда вошли IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, Cisco и другие бренды, рассматривается в Минэкономразвития, пишет издание.

"Минпромторг России в связи с проведением оптимизации списка брендов, которые разрешено ввозить в страну по параллельному импорту, действительно рассматривает поступившее от отрасли предложение об ограничении перечня продукции в части радиоэлектроники. В настоящий момент идет сбор обоснованных предложений по конкретным брендам, подтвержденных соответствующими цифрами производства аналогичных отечественных товаров", - рассказали в министерстве.

В свою очередь, гендиректор АНО Консорциум "Вычислительная техника" Светлана Легостаева сообщила ТАСС, что более эффективным решением является проработка механизма ограничений импорта не самих брендов, а конкретных номенклатур продукции.

"В тему сокращения списка параллельного импорта, обсуждаемую в прессе, отмечу, что это не является приоритетной для продвижения инициативой. В ответ на запрос Минэкономразвития АНО "ВТ" поддержало предложенный "Деловой Россией" список к исключению брендов, но подчеркнуло, что наиболее эффективным считает выработку механизма ограничений импорта не брендов, а конкретных видов продукции", - прокомментировала Легостаева.