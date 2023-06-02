2 июня, 14:40
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

Эксперт: IT-компании из России имеют преимущество за рубежом за счет низкой себестоимости

Генеральный директор компании VisionLabs Дмитрий Марков отметил, что российские компании научились делать продукты высокого качества при небольших объемах инвестиций

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Российские IT-компании имеют преимущество при выходе на зарубежные рынки за счет более низкой, чем у конкурентов из других стран, себестоимости продукции. Такое мнение в интервью на стенде ТАСС высказал генеральный директор компании VisionLabs Дмитрий Марков.

"Если посмотреть на мировые рейтинги IT-компаний, вы увидите в них российские компании на лидирующих позициях. Выше них будут только компании из Китая, потому что объем вкладываемых инвестиций в них на порядок больше. Российские компании научились делать продукты высокого качества при небольших объемах инвестиций - это наше конкурентное преимущество", - сказал он на конференции ЦИПР-2023.

По его словам, вторая причина, оказывающая влияние не себестоимость российских IT-продуктов, - курс валют. "Сейчас мы видим, что курс [доллара и евро по отношению к рублю] стал выше, это значит, что наш продукт по себестоимости меньше, чем аналогичные зарубежные продукты. Поэтому шансы для выхода на открытые для нас рынки стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, с учетом качества наших продуктов, очень высокие", - пояснил гендиректор компании.

Говоря о перспективных направлениях развития VisionLabs, Марков выделил такое направление, как дипфейки и технологии для их распознавания.

"Мы видим тенденцию в современном цифровом мире на переход к обслуживанию клиентов удаленно, по видео - многие банки уже начинают переходить на этот формат. Одна из наибольших угроз для бизнеса в этом случае представляет спуфинг-атаки, то есть виртуальные подмены визуального контента. Сейчас активно развивается эта технология, в том числе с точки зрения инвестиций, потому что эта задача актуальна для всей сферы интертеймента, рекламы, да и все современные фильмы - это дипфейк", - пояснил он.

VisionLabs - компания-разработчик и производитель технологий и оборудования на базе компьютерного зрения и машинного обучения, специализируется на создании продуктов и решений в области распознавания лиц и объектов. Компанией реализовано более 500 проектов в 37 странах для клиентов из финансового, телекоммуникационного, транспортного, энергетического секторов и розничной торговли. VisionLabs является технологическим партнером сервиса Face Pay в московском метро, приняла участие в запуске оплаты по лицу в более чем 300 магазинах "Перекресток" по всей России.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции. 

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Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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