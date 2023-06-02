Стоимость автомобиля "Москвич" увеличилась на 1%

Цена на модель "Москвич 3" начинается от 1,992 млн рублей, а на "Москвич 3е" - от 3,558 млн рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Цены на все модели автомобиля "Москвич" выросли на 1%, сообщила ТАСС пресс-служба завода.

"На фоне общего подорожания на автомобильном рынке нам удалось сохранить рост цен на уровне одного процента. Это ниже, чем в среднем по рынку", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом, стоимость "Москвича 3" начинается от 1,992 млн рублей, а "Москвича 3е" - от 3,558 млн рублей.

В феврале завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров.