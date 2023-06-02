Минцифры РФ: оборот обезличенных данных необходимо регулировать путем поэтапного внедрения

Как считают в ведомстве, сначала необходимо расширить полномочия Роскомнадзора по утверждению требований к обезличиванию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Оборот обезличенных данных необходимо регулировать путем поэтапного внедрения, расширив полномочия Роскомнадзора по утверждению требований к обезличиванию и предоставив доступ к обезличенным наборам данных в рамках государственной информационной системы. Такое мнение выразила в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Айсалу Бадягина.

"Необходимо регулировать оборот обезличенных данных путем поэтапного внедрения", - сказала Бадягина.

В первую очередь, по ее словам, необходимо расширение полномочий Роскомнадзора по утверждению требований к обезличиванию, а во вторую - предоставить возможность доступа к обезличенным наборам данных в рамках государственной информационной системы, откуда данные никуда уходить не могут. "Только после того, как мы исключим все риски, будет возможно введение таких данных в оборот", - добавила она.

Бадягина указала, что уже около трех лет министерство и отрасль обсуждают вопрос регулирования оборота персональных данных и пришли к выводу, что на сегодняшний день отсутствуют технологии, которые позволяют на 100% обезличивать персональные данные.

В августе прошлого года сообщалось, что Минцифры РФ, совместно с IT-отраслью, прорабатывает все возможные варианты использования обезличенных механизмов хранения информации, предоставляющие быстрый доступ к большим объемам данных (датасетов), которые обеспечат защиту интересов граждан и бизнеса и будут способствовать развитию искусственного интеллекта.