В России снизился средний чек на смартфоны весной

По данным МТС, он составил 21,4 тыс. рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Средний чек на смартфоны в России, по данным МТС, за март - май 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизился на 13%, до 21,4 тыс. рублей, по данным маркетплейса Ozon - на 31%, до 17,9 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службах компаний. Причиной стал рост спроса россиян на покупку более бюджетных смартфонов китайских производителей.

"С марта по май 2023 года на российском рынке смартфонов было продано 6,6 млн устройств на общую сумму 142 млн рублей. По сравнению с весной прошлого года продажи увеличились на 40% в штуках и на 22% в деньгах. Средняя цена смартфонов за этот же период сократилась на 13% и составила 21 тыс. 411 рублей. Главным драйвером спроса и снижения средней цены остается интерес покупателей к гаджетам китайских брендов, продажи которых увеличились на 70%", - сообщили ТАСС в пресс-службе МТС.

По данным Ozon, сначала 2023 года продажи смартфонов на маркетплейсе выросли в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек на смартфоны снизился на 31% в годовом выражении, до 17 тыс. 914 рублей. В компании снижение среднего чека связали с ростом числа продавцов и расширением ассортимента товаров на Ozon.

Продажи смартфонов на маркетплейсе Wildberries весной также выросли почти в четыре раза год к году. "В целом же покупатели делают выбор в пользу более бюджетных и практичных моделей стоимостью около 20 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе.

В сети Tele2 продажи смартфонов весной в количественном выражении выросли на 25% год к году, а в денежном - на 5%, сообщили в пресс-службе. "По операционным системам в продажах безоговорочно лидирует Android. Мы ожидаем хороших продаж летом этого года - динамику задал апрель, который впервые за 10 лет опроверг репутацию сдержанного на продажи месяца и показал неожиданно достойные результаты", - отметили в компании.

Руководитель группы закупок Telecom Mobile "Ситилинка" Павел Работенко добавил, что продажи телефонов на Android в штуках выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а продажи смартфонов на операционной системе iOS снизились на 10%. "Летом пользователи продолжат отдавать больше предпочтений телефонам на Android из-за более доступной цены на эти устройства", - отметил Работенко. В "Мегафоне", "Билайне" и "М.Видео" на момент публикации не ответили на запросы ТАСС.