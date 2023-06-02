Около 50% сотрудников бывшего завода IKEA в Тихвине отправили в простой

Изменение условий труда связано с планами компании перезапустить производство на заводе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Порядка половины сотрудников бывшего завода IKEA в Тихвине Ленинградской области отправили в простой с выплатой 2/3 от заработной платы до сентября 2023 года, а часть - перевели на пятидневный график работы, сообщили ТАСС в профсоюзе лесных отраслей.

"С сентября прошлого года сотрудники работали по графику неделя через неделю и получали 90% от оклада. С 1 июня часть перевели на график 5/2, то есть со сменного графика на постоянный, а приблизительно половину отправили в простой на 2/3 от заработка до сентября. Каждый месяц эти условия будут пересматриваться", - сообщили в профсоюзе, добавив, что работники IKEA в Тихвине и в городе Вятские Поляны Кировской области больше не будут получать компенсацию за потерю ночных часов.

Как сообщил ТАСС источник, изменение условий труда связано с планами компании перезапустить производство на заводе. Какая именно продукция будет производиться - не уточняется.

Как ранее сообщал генеральный директор компании "Лузалес" Руслан Семенюк, бывший лесопильный завод IKEA в городе Тихвине Ленинградской области заработает с июня 2023 года. По его словам, в массовое производство предприятия будут запущены тогда, когда появится ясность с рынком сбыта.

О ситуации с IKEA

В марте 2022 года группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. На бывшей фабрике IKEA в Тихвине работали более 1 тыс. сотрудников, 50% было уволено по соглашению сторон. По данным на март 2023 года, в штате числилось порядка 498 сотрудников.

В феврале 2023 года правительственная комиссия РФ одобрила заявку компании "Лузалес" на приобретение двух заводов шведской компании IKEA в Ленинградской и Кировской областях.

Сообщалось, что они будут переименованы в "Лузалес-Тихвин" и "Лузалес-Вятка", а новая мебель будет выпускаться под брендами на коми языке. Тогда же сообщалось, что "Лузалес" располагает мощностями по производству до 15 тыс. кубометров клееного бруса, до 12 тыс. кубометров оцилиндрованного бревна и до 3 тыс. кубометров МХМ-панелей в год для деревянного домостроения.