В России могут создать механизм получения компенсации для жертв утечек через "Госуслуги"

Об этом будет достаточно заявить и потребовать компенсацию непосредственно от оператора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций через "Госуслуги" для пострадавших от утечек данных пользователей. Об этом в пятницу сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.

"Важно не столько установить ответственность для операторов, у которых утекли данные, сколько добиться того, чтобы человек, чьи данные попали в общий доступ, получил соразмерную компенсацию. Один из механизмов, который сейчас предлагается, - и Минцифры подтверждает возможность его реализации - это через портал госуслуг дать лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом и потребовать компенсацию непосредственно от оператора, без суда, без подтверждения принадлежности этих персональных данных", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

В таком случае достаточно будет только авторизации на портале госуслуг, добавил Вагнер. "Не нужно будет обращаться к оператору напрямую и потом идти в суд", - сказал он.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции.