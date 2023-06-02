Росстандарт утвердил ГОСТ по доставке товаров

Документ впервые стандартизирует термины в сфере доставки и регламентирует ее способы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который определяет требования к услугам по доставке товаров. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте федерального агентства.

"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 70760-2023 "Торговля. Услуги доставки товаров розничным покупателям. Общие требования", - отмечается в сообщении.

Документ впервые стандартизирует термины в сфере доставки и регламентирует ее способы: курьерская бесконтактная и контактная доставка; доставка товаров в пункты выдачи заказов с последующей выдачей покупателю; доставка товаров в постаматы либо в иное согласованное место.

Кроме того, ГОСТ устанавливает требования к этапам по организации и условиям доставки и к исполнителям услуг - продавцам и курьерам. В новом стандарте также даны рекомендации по организации контроля качества оказываемых услуг.

При этом новый ГОСТ не распространяется на почтовую доставку, кулинарию в рамках оказания услуг общественного питания, а также на сегмент рынка взаимодействия в сфере услуг - business to business. "В этой в связи в его развитие в настоящее время разрабатывается проект следующего стандарта, связанного с услугами доставки, - ГОСТ Р "Услуги общественного питания. Доставка продукции общественного питания по заказам потребителей. Общие требования", - говорится в сообщении Росстандарта.