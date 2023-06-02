Объем торгов на рынках Мосбиржи в мае 2023 года вырос на 20,5%

Лучшую динамику объема операций по сравнению с маем прошлого года продемонстрировал рынок драгоценных металлов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в мае 2023 года вырос на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 94,2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

При этом лучшую динамику объема операций по сравнению с маем 2022 года продемонстрировали рынок драгоценных металлов (рост в 6,3 раза), рынок облигаций (рост в 3,5 раза) и рынок акций (рост в 3,1 раза). Также зафиксирован рост объемов торгов на валютном рынке (на 31%), на денежном рынке (на 13,7%) и срочном рынке (на 5%).

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в мае 2023 года вырос более чем в три раза, до 3,212 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 3,1 раза и составил 1,8 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос в 3,5 раза, до 1,38 трлн рублей. В мае на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 62 облигационных займа на общую сумму 1,878 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,18 трлн рублей.

Объем торгов на срочном рынке увеличился на 5% и составил 5,9 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 278,9 млрд рублей. Объем торгов на валютном рынке вырос на 31%, до 21 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот достиг 7,9 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов - 13,1 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил около 1 трлн рублей по сравнению с 892,3 млрд рублей в мае 2022 года.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 13,7%, до 62,9 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 2,996 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 24,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия увеличился на 43,9%, до 15,3 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 6,3 раза и составил 25,5 млрд рублей (4,1 млрд рублей в мае 2022 года), в том числе объем торгов золотом - 24,6 млрд рублей (4,8 т), серебром - 0,9 млрд рублей (12,1 т).