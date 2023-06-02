В Роскомнадзоре заявили, что утечки данных стали менее масштабными в 2023 году

Ведомство зафиксировало 69 крупных утечек с начала года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор зафиксировал 69 крупных утечек персональных данных с начала 2023 года. По объему данных они стали менее масштабными, чем в прошлом году, сообщил в пятницу замглавы ведомства Милош Вагнер.

В 2022 году специалисты ведомства зафиксировали более 140 случаев, когда персональная информация россиян оказывалась в свободном доступе или становилась предметом торга. Наибольший резонанс получили утечки данных пользователей сетевых доставок еды, логистических компаний и другие.

"За первые месяцы 2023 года было зафиксировано и подтверждено 69 фактов утечек. <…> Были по количеству записей большие утечки, но это несопоставимо с прошлогодними. Речь идет о десятках, в некоторых случаях сотнях записей, но это утечки не федерального масштаба. Степень раскрытия конфиденциальности про нас стала меньше. Усилий злоумышленники тратят больше, а выхлопа - меньше", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

По словам Вагнера, на российские ресурсы идут спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. "Более того, характер и масштабы взломов позволяют говорить о "помощи" специалистов, близких к зарубежным спецслужбам", - добавил он.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции.