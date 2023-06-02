Мосбиржа выплатит дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию

Всего на выплаты направят 11,02 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Акционеры Московской биржи в ходе повторного собрания утвердили дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию, говорится в сообщении биржи.

Всего на выплаты будет направлено 11,02 млрд рублей.

Отмечается, что выплата дивидендов состоится не позднее 21 июля 2023 года. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 16 июня 2023 года.

Акционеры также утвердили новый состав наблюдательного совета биржи в количестве девяти директоров, четверо из которых являются независимыми. Кроме того, акционеры приняли решение об увеличении количественного состава наблюдательного совета Московской биржи с 9 до 12 человек. Наблюдательный совет в увеличенном составе будет позже избран общим собранием акционеров.

В конце апреля Московская биржа объявила собрание акционеров несостоявшимся в связи с отсутствием кворума.