2 июня, 15:08,
обновлено 2 июня, 15:31

Акции Мосбиржи росли более чем на 5%

По данным на 18:04 мск они росли до 121,7 рубля за бумагу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Акции Мосбиржи в ходе торгов на Московской бирже росли более чем на 5% на фоне решения акционеров утвердить дивиденды за 2022 год, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 18:04 мск акции Мосбиржи росли на 5,29%, до 121,7 рубля за бумагу. К 18:22 мск акции замедлили рост, торговались на уровне 120,18 рубля (+3,97%).

Ранее акционеры Московской биржи в ходе повторного собрания утвердили дивиденды за 2022 год из расчета 4,84 рубля на одну акцию, всего на выплаты будет направлено 11,02 млрд рубля. 

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