Компании из РФ и Марокко подписали меморандум о взаимопонимании на выставке Gitex Africa

Документ подписали компании Web3 Tech и DIGIUP

МАРРАКЕШ, 2 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Российская компания Web3 Tech, ведущий разработчик в сфере блокчейн-технологий и продуктов в России и СНГ, подписала меморандум о взаимопонимании с марокканской IT-компанией DIGIUP. Документ подписали в пятницу на проходящей в Марракеше международной инновационной выставке Gitex Africa, передает с места события корреспондент ТАСС.

"Мы подписали на выставке первый документ. Речь идет о меморандуме о взаимопонимании с марокканской компанией DIGIUP по созданию совместного технологического решения. Это, мы надеемся, позволит нам продвинуться на марокканский рынок уже с готовым продуктом", - сообщил агентству коммерческий директор Web3 Tech Михаил Купче.

"Подписание меморандума - это первый шаг к дальнейшей формализации подготовки совместного технологического решения и продвижения на марокканский рынок. Компания DIGIUP работает с технологиями цифровой подписи и криптографии", - добавил он.

Ранее Купче заявил, что компания Web3 Tech нацелена на широкое продвижение российского высокотехнологичного продукта на африканский рынок - как для частного бизнеса, так и для государственных органов. Речь идет об опробованных и доказавших практическую пользу решениях на базе технологии блокчейн. "Мы планируем по максимуму занять рынок индустриальных решений на базе блокчейна на Африканском континенте", - подчеркнул он.

В мероприятии, организованном под патронажем короля Мухаммеда VI, принимают участие свыше 900 компаний, а также делегации разного уровня более чем из 100 стран. Они представляют готовую цифровую продукцию, а также информацию и предложения для покупателей и инвесторов. Выставка посвящена цифровым технологиям и инновациям, электронной коммерции, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и кибербезопасности.

Одной из главных целей мероприятия является "интенсивное и ориентированное на результат взаимодействие государственного и частного секторов по различным вопросам цифровой экономики".