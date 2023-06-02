Эксперт: российское ПО должно превосходить иностранное, чтобы оставаться конкурентным

Директор по развитию СКБ Контур Илья Бублик также подчеркнул, что необходимо вкладываться не только в функциональность сервисов, но и во внедрение системы поддержки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Российские разработки должны обладать дополнительной функциональностью и ценностью, чтобы быть конкурентоспособнее западных аналогов. Такое мнение в пятницу выразил директор по развитию СКБ Контур Илья Бублик, выступая на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Сейчас уже недостаточно просто сказать, что мы - российская компания, у нас есть сервисы с такой же функциональностью, нет. Наши отечественные сервисы должны быть конкурентоспособны, и в чем-то превосходить западное ПО. Пример - наш сервис видеоконференций ("Контур.Толк" - прим. ТАСС), он сейчас позволяет в режиме реального времени формировать текстовый протокол совещания. <...> Разработчики должны привносить некие добавленные ценности по сравнению с аналогами", - отметил Бублик.

Он также подчеркнул, что чтобы сервисы действительно лидировали на рынке, необходимо вкладываться не только в их функциональность, но и во внедрение системы поддержки. Более того, нужно опираться на качество продукта и на ценность, которую он несет.