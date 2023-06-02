"Россети" представили решение для унификации IT-архитектуры

Также группа представила проекты по импортозамещению высокотехнологичной продукции

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) представила решение для унификации IT-архитектуры и проекты по импортозамещению высокотехнологичной продукции, говорится в сообщении холдинга.

Сквозные технологии в сетевом комплексе активно применяются в областях, где есть организационная и техническая готовность. Например, это "умный" учет электроэнергии, автоматизированные системы оперативно-технологического управления, беспилотная авиация для контроля состояния линий электропередачи. При этом сдерживающим фактором для дальнейшей реализации цифровых решений является исторически накопленная разрозненность решений автоматизации и большое количество унаследованных систем.

Для преодолений указанных ограничений "Россети" поэтапно реализуют инициативу "Единая IT-архитектура с учетом требований импортозамещения". Ее ключевым элементом является система управления жизненным циклом IT-ландшафта и IT-решений группы "Россети" - система моделирования единой корпоративной архитектуры, которая обеспечит появление типовых процессов в IT-ландшафте сетевого комплекса, их хранение на единой платформе с возможностью своевременной актуализации состояния реализуемых решений.

"Мы ожидаем, что создание такого инструмента окажет влияние на отрасль в целом. Согласно методикам Минэнерго России, наша IT-архитектура формируется на принципах "открытости" или создания понятного "языка общения" с рынком за счет унификации требований и консолидации заказа, который позволит разрабатывать оптимальные отечественные IT-продукты, успешно решать задачи импортозамещения, создать экспортный потенциал. За счет такого подхода мы получим синергетический эффект и существенно сократим сроки и затраты на реализацию проектов", - подчеркнул заместитель генерального директора компании "Россети" по цифровой трансформации Константин Кравченко.

"Россети" отмечают, что система моделирования единой корпоративной архитектуры будет внедрена на отечественной платформе, для которой в компании разработали правила описания с учетом лучших мировых и российских практик. Продукт реализуется в продолжение работы в области автоматизации и унификации информационного обмена.

В 2022 году в ходе ЦИПР председателю правительства РФ Михаилу Мишустину была представлена платформа технологического управления РС-20, которая позволяет встраивать новое программное обеспечение в процессы без потери функциональности. Сейчас проект тиражируется в компаниях группы "Россети", также достигнута договоренность о его реализации в Белоруссии. О ходе интеграции собственного IT-решения на предприятиях "Брестэнерго" на ЦИПР-2023 рассказал глава "Россети АСТУ" (АО "Оператор АСТУ") Юрий Коробцов.

Кроме того, "Россети" реализуют НИОКР для импортозамещения электронной компонентной базы микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Как отметил на ЦИПР заместитель главного инженера компании Григорий Гладковский, в результате работ будут выбраны отечественные решения, на которых могут быть созданы цифровые комплексы РЗА, и разработаны опытные образцы российского производства.

Как отмечают в компании, все оборудование группы "Россети" проходит проверку качества, в ходе которой в том числе проводится анализ надежности цепочек поставок импортной продукции и компонентов, оценка рисков поставки и сервисного обслуживания. Кроме того, в ближайшее время будет запушен механизм подтверждения происхождения продукции, приобретаемой для нужд электросетевого хозяйства РФ, что послужит стимулом для дальнейшей локализации компонентной базы на территории страны.

В целом для снижения уровня зависимости от зарубежного оборудования и технологий в группе "Россети" реализуются мероприятия корпоративного плана импортозамещения и единая техническая политика в электросетевом комплексе. Это позволило нарастить долю отечественного оборудования в закупках компании до почти 94%, уточняется в сообщении.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.