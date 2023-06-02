В Госдуме назвали технически невозможной блокировку YouTube

При этом зампредседателя комитета по информационной политике Антон Горелкин назвал видеохостинг враждебным сервисом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube пока не имеет альтернатив, а заблокировать его нельзя по техническим причинам, хотя сам по себе этот сервис враждебен. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в общении с участниками "Мастерской новых медиа" (МНМ) - проекта АНО "Диалог" и АНО "Россия - страна возможностей".

"YouTube враждебен, но альтернативы пока нет. Блокировать его сейчас невозможно. Google годами встраивался в нашу цифровую инфраструктуру, построил CDN-сеть (Content Delivery Network, сервис по доставке цифрового контента - прим. ТАСС) по всей стране", - сказал Горелкин, слова которого в пятницу приводятся в Telegram-канале МНМ.

Депутат сообщил, что к сентябрю ожидается "завершение работы в тестовом режиме видеосервиса "VK видео". "Сейчас лучше продолжать публиковать видео в YouTube, но заливать одновременно и в "Дзен", и в VK - постепенно переходить туда", - посоветовал он.

В общении с участниками "Мастерской новых медиа" Горелкин также отметил, что сейчас "нет "русской "Википедии", имеется русский сегмент американского сервиса, при этом в 2014 году оттуда "вычистили хорошо относящихся к России редакторов". "Там есть идеология и большие деньги, а ничего объективного там нет. В июне запустится альтернатива - "Рувики". Посмотрим, справятся ли они с очисткой от лжи", - заключил он.