Институт развития интернета поддержит создание 163 проектов в цифровой среде

Сумма поддержки составит 10,3 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) определил 163 проекта, которые получат поддержку в рамках конкурса на создание национального контента в цифровой среде. В их числе художественный сериал "Столыпин", геополитическое шоу "Сбросим маски", а также две игры на основе народных сказок "Три богатыря и волшебный град" и "Василиса и Баба-яга", сообщили в пресс-службе ИРИ в пятницу.

"Институт развития интернета (АНО "ИРИ") подвел итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде. Поддержку получат 163 проекта на 10,3 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Поддержку ИРИ получит контент разных жанров и форматов - художественные и документальные сериалы и шоу, проекты в блогосфере, спецпроекты в СМИ, мультиформатный контент, видеоигры. В категории "Видеоконтент" определены 53 победителя. Среди них: игровой сериал "Изгои" о русском офицере в турецкой эмиграции, художественный сериал "Столыпин", посвященный периоду российской истории с 1906 по 1911 год, фантастический триллер "Остров профессора Доуэля" по мотивам произведений Александра Беляева, а также веб-сериал "Авиатор" о событиях начала ХХ века и истоках создания первой в мире почтовой авиации и многие другие.

Среди проектов в блогосфере - 49 победителей, в том числе геополитическое шоу "Сбросим маски", ведущим которого выступит созданный с помощью технологии дипфейк Илон Маск и новый сезон проекта о современных российских дизайнерах "Кому на Руси шить хорошо". ИРИ также поддерживает мультиформатные и специальные проекты в СМИ. В числе 53 победителей проект "Женщины Z" о женщинах-военнослужащих, медсестрах, волонтерах, учителях, решающих важные в период специальной военной операции задачи, посвященный учителям проект "Призвание - педагог" и "Как и чем живут молодые учителя в России" о начинающих преподавателях. В категории "Игры и ПО" поддержку получат восемь проектов, включая квест "Петя и Волк: дело об артефакте приключений" с героями популярного мультсериала Алексея Лебедева и две игры на основе народных сказок: "Три богатыря и волшебный град" и "Василиса и Баба-яга".

"Порядка 80% заявок, которые дошли до очной защиты, получат поддержку: в финал вышли лучшие из лучших, и среди них на этот раз - много молодых команд. Также радует, что стало больше интересных проектов об ученых, а также о педагогах и наставниках. Для ИРИ все это - показатель нашего вклада в улучшение качества проектов в индустрии в целом", - привели в пресс-службе слова генерального директора ИРИ Алексея Гореславского.

Прием заявок на создание национального контента в цифровой среде проходил с февраля по март 2023 года. На конкурс было подано более 1,4 тыс. заявок, 205 финалистов дошли до очной защиты перед экспертами продюсерского совета АНО "ИРИ".