Инспекций судов в рамках зерновой сделки 1-2 июня не проводилось

Стороны не достигли консенсуса, сообщили в ООН

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле не проводил в четверг и пятницу инспекций судов в рамках зерновой сделки, стороны не достигли консенсуса. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

"Совместный координационный центр не имел возможности провести инспекции вчера и сегодня, - сказал Хак. - Стороны не смогли прийти к консенсусу касательно судов, которые должны быть проверены".

"На данный момент 29 судов [зарегистрировано] в системе, включая 20 в украинских портах, четыре в транзитной зоне и пять в зонах инспекций. Мы вновь призываем стороны конструктивно работать над предложениями ООН и Турции (об улучшении режима инспекций - прим. ТАСС) для восстановления упорядоченного, стабильного и предсказуемого характера операций в рамках Совместного координационного центра", - отметил представитель ООН.

На вопрос, в чем состоят различия подходов к проведению инспекций, Хак обратил внимание на то, что "все действия в рамках Совместного координационного центра принимаются консенсусом". "Если консенсус не может быть достигнут по какой-либо причине, то это приостанавливает нашу деятельность", - сказал он.

Как сообщил в четверг официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, Россия уведомила Совместный координационный центр в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный в рамках зерновой сделки, до тех пор, пока не возобновится экспорт российских аммиачных удобрений. Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что связанные с санкциями проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой и страхованием продолжают усугубляться. По словам высокопоставленного дипломата, без решения этих проблем и вопроса с российским аммиаком "речи не идет не то что о добавлении портов и расширении номенклатуры украинского экспорта, но и о дальнейшем продолжении черноморской инициативы после 17 июля в принципе".