Глава МАГАТЭ ожидает, что Москва и Киев будут соблюдать принципы безопасности ЗАЭС

Рафаэль Гросси подчеркнул, что будет открыто сообщать о любых случаях нарушений принципов

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ожидает, что Москва и Киев будут придерживаться пяти принципов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

"На заседании [Совета Безопасности ООН] во вторник обе стороны выразили твердую поддержку нашей работе по обеспечению ядерной и физической безопасности. Все согласны с тем, что ядерная авария не должна произойти. Исходя из этих заявлений, я ожидаю, что эти пять основных принципов будут соблюдаться", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу.

Он подчеркнул, что непременно будет открыто сообщать о любых случаях нарушений принципов.

Ранее Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.