Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,08-0,98%

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции "Совкомфлота", расписки VK, котировки ВТБ, бумаги ТМК, акции Мосбиржи, котировки "Русгидро" и бумаги НМТП

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели торговался преимущественно в умеренном минусе, индекс Мосбиржи курсировал недалеко от 2 700 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,08%, до 2 719,48 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,98%, до 1 051,53 пункта. Курс доллара вырос на 0,74%, до 81,50 рубля, евро - на 0,58%, до 87,41 рубля, юань - на 0,12%, до 11,47 рубля.

"На динамике сказались дивидендный гэп в тяжеловесных акциях "Лукойла" и фактор пятницы, особенно актуальный в условиях напряженной геополитики. Нефть при этом восстанавливала свои ценовые позиции, а рубль ослаблялся", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В это воскресенье пройдет встреча представителей ОПЕК+, где будет приниматься решение по квотам на добычу. "Базовый прогноз - сохранение квот без изменений, однако с учетом последних заявлений со стороны Саудовской Аравии не исключено дальнейшее сокращение. В таком случае цены на нефть могут быстро выйти на уровень $80 и выше", - также считает Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции "Совкомфлота" (+10,86%), расписки VK (+6,46%), котировки ВТБ (+5,20%), бумаги ТМК (+4,84%), акции Мосбиржи (+4,33%), котировки "Русгидро" (+3,82%), бумаги НМТП (+3,85%). "Акции "Совкомфлота" продолжили ралли без конкретных фундаментальных новостей и достигли пика с ноября 2020 года, от которого отступили к концу сессии. Интереса бумагам добавляют ожидания выплаты дивидендов за 2022 года в размере 4,3 рубля на акцию (текущая доходность около 4,5%)", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Также в пятницу в СМИ появились сообщения о цене размещения рыночной допэмиссии ВТБ на уровне 0,018225 рубля (при текущих котировках 0,022360 рубля). Банк таким образом может привлечь 169,5 млрд рубля. Акционеры Мосбиржи в рамках повторного собрания утвердили дивиденды за 2022 год в размере 4,84 рубля на акцию с доходностью 4% и датой закрытия реестра 16 июня. Таким образом, последний день с выплатами бумаги можно будет купить 14 июня, добавила эксперт. Поддержку акциям "Русгидро" оказала рекомендация советом директоров компании дивидендов в размере 0,05 рубля на акцию с доходностью почти 6%.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции "Лукойла" (-5,67%), бумаги "Полиметалла" (-0,87%), котировки "Фосагро" (-0,86%), акции "Магнита" (-0,85%), бумаги "Полюса" (-0,49%). "Акции "Лукойла" в пятницу торговались без итоговых дивидендов за 2022 год. Бумаги "Полиметалла" и "Полюса" оказались под давлением после отступления золота от района $2 тыс. за унцию на фоне сильных данных по рынку труда США", - также сообщила Кожухова.

Прогноз на 5 июня

Если за выходные не реализуется значимого геополитического или рыночного негатива, индекс Мосбиржи уже в понедельник может двинуться к новым годичным вершинам, в том числе за счет отложенного пятничного спроса, считает Александр Бахтин. "На рынке за последние месяцы уже сложилась тенденция, когда первый день недели становится самым "бычьим". Стимулировать подъем в ближайшей перспективе способно реинвестирование в рынок полученных дивидендов", - рассказал он, добавив, что краткосрочно индексу Мосбиржи по силам протестировать отметку 2 800 пунктов.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 5 июня - 2650-2750 пунктов, по курсу рубля к доллару - 79,5-81,5 рубля. По оценке Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 2700-2800 пунктов. Пара доллар/рубль - в диапазоне 80-82 рубля, евро/рубль - в интервале 86-88 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 11,2-11,6 рубля.

В понедельник также будут опубликованы майские индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг еврозоны и США. Qiwi проведет годовое собрание акционеров, в этот же день состоится заседание совета директоров "Русала", где будет обсуждаться вопрос дивидендов.