США ждут от встречи ОПЕК+ сохранения стабильности на нефтяном рынке

Заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+ состоятся 4 июня в Вене

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. США хотят видеть стабильность на нефтяном рынке по итогам предстоящей в воскресенье министерской встречи ОПЕК+. Об этом заявил в пятницу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы не являемся членами ОПЕК+, так что я, конечно, не буду забегать вперед решений, которые примут или не примут лидеры стран объединения. Они могут говорить сами за себя. Но могу сказать, как говорил уже много раз прежде, - президент предельно сфокусирован на продолжении снижения цен. Он хочет видеть требующийся баланс между спросом и предложением", - сказал он.

Заседание мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+ состоятся 4 июня в Вене. В последний раз министры стран альянса собирались очно в октябре 2022 года. Накануне встреч в рамках соглашения ОПЕК+ состоится конференция ОПЕК, которая проходит раз в шесть месяцев.