В Ираке заявили, что ОПЕК+ 4 июня оценит ситуацию на рынке нефти и примет решение

По мнению министра нефти Абделя Гани, организация "доказала, что ее ожидания и оценки были близки нефтяному рынку"

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на встрече в Вене 4 июня оценят текущую ситуацию на нефтяном рынке и примут решение на основе этого анализа, сообщил журналистам министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани.

"Несмотря на то, что в последнее время мы сталкиваемся с большим количеством препятствий, ОПЕК+ доказала, что ее ожидания и оценки были близки нефтяному рынку, - сказал он. - Решения, которые мы принимали на основе своего анализа, были нацелены на достижение стабильности на нефтяном рынке. И на основе этой политики мы обсудим на встрече текущие рыночные параметры и примем соответствующие решения".

Министр отметил, что основной целью ОПЕК+ является обеспечение стабильности на мировом рынке нефти и избегание волатильности, которая может негативно повлиять на интересы производителей, потребителей и инвесторов. "Мы никогда не будем колебаться в принятии решений, которые приведут к большей сбалансированности и стабильности на мировом нефтяном рынке", - добавил он.