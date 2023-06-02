В Georgian Airways заявили, что критики компании игнорируют ситуацию с полетами в Россию

Основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили напомнил о рейсах в РФ Turkish Airlines, самолетов из Армении, Азербайджана, ОАЭ, стран Азии

ТБИЛИСИ, 2 июня. /ТАСС/. Крупные международные авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Россию, однако грузинская оппозиция и отдельные СМИ сосредоточились на критике Georgian Airways, так как якобы она поддерживает экономику РФ. Об этом говорится в распространенном заявлении основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

"Грузинская оппозиция и их рупорные СМИ кричат, что мы помогаем российской экономике. Авиакомпания, в распоряжении которой всего четыре самолета, не сможет влиять на экономику России", - говорится в заявлении. Гаиашвили напомнил, что в Россию летает одна из крупнейших авиакомпаний мира Turkish Airlines, авиапарк которой насчитывает более 500 самолетов. В РФ также летают самолеты из Армении, Азербайджана, ОАЭ, стран Азии и так далее. "Почему те, которые так разъяренно борются с маленькой грузинской авиакомпанией, закрывают на эту данность глаза?" - обратил внимание он.

На сайте Национального агентства Украины по предотвращению коррупции в четверг появилась информация, что Georgian Airways включили в составляемый Киевом список компаний, подпадающих под санкции. Кроме того, в списке физических лиц оказались глава авиакомпании Тамаз Гаиашвили и ее владелец Давид Гаиашвили.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Самолет российской авиакомпании "Азимут" 19 мая приземлился в Тбилисском международном аэропорту, это был первый рейс из Москвы за четыре года. С 20 мая прямые авиарейсы начал осуществлять грузинский национальный перевозчик Georgian Airways. С июня в Грузию начнет летать российская авиакомпания Red Wings.

Решение возобновить воздушное сообщение с РФ раскритиковали ЕС и США. Госдепартамент предупредил Грузию о вероятной опасности попадания под санкции для компаний, которые будут обслуживать российские самолеты. Брюссель призвал Тбилиси последовать его примеру и не пропускать российские самолеты в свое воздушное пространство.