В ДОМ.РФ заявили, что внедрение ИИ в строительство сэкономит до 2,7 трлн рублей

По словам управляющего директора по IT и цифровой трансформации компании Николая Козака, ДОМ.РФ активно осваивает возможности искусственного интеллекта в своей экосистеме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/ Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в строительной отрасли составит около 2,7 трлн рублей. Об этом сообщил управляющий директор по IT и цифровой трансформации компании ДОМ.РФ Николай Козак на конференции ЦИПР-2023.

"Внедрение искусственного интеллекта в строительную сферу в России даст серьезный экономический эффект, который исчисляется триллионами - порядка 2,3-2,7 трлн рублей", - рассказал Козак.

Также он отметил, что ДОМ.РФ активно осваивает возможности искусственного интеллекта в своей экосистеме. К примеру, нейросети помогают контролировать различные этапы строительства объектов.

По словам спикера, сервисы с использованием ИИ уже заняли прочное место в экосистеме ДОМ.РФ. Они работают со служебной перепиской, рисуют рекламу, пишут коды авторизации.

Ранее сообщалось, что умный помощник оператора интегрирован в контактный центр спроси.дом.рф. ИИ помогает операторам отвечать на любые вопросы, связанные с ипотекой. За первую неделю работы этого сервиса ИИ снял 30% загрузки с операторов компании.