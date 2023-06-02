Владелец бренда Love is отсудил 150 тыс. рублей у производителя тульских пряников

Суд установил, что тульская компания производила пряники с элементами, похожими на товарные знаки истца

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы по иску нидерландской компании Minikim Holland B.V., владеющей брендом Love is, взыскал с тульского производителя кондитерских изделий "Белевский продукт" 150 тыс. рублей за нарушение прав интеллектуальной собственности. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Суд установил, что тульская компания производила пряники с элементами, похожими на товарные знаки истца.

"Словесные элементы представляют собой словосочетания "Любовь это…", что в переводе означает "Love is…" (выполнено кириллицей, печатными буквами черного цвета). <…> Под названными элементами расположен изобразительный элемент, представляющий из себя стоящих в обнимку мальчика и девочку. Девочка изображена справа, имеет темные глаза и светлые волосы, одета в розовое платье с короткими рукавами. Мальчик расположен слева, имеет темные глаза и черные волосы, одет в зеленую футболку и синие брюки", - уточняется в решении суда.

Истец указал, что не заключал с ответчиками лицензионный договор, предметом которого являлась бы передача исключительных прав на использование интеллектуальной собственности. То есть согласие на использование "Белевским продуктом" интеллектуальной собственности истец не предоставлял.

Суд также взыскал 60 тыс. рублей с поставщика продукции - ООО "Компания "Белочка" и 30 тыс. рублей с продавца - индивидуального предпринимателя Валентины Пенджоян. Истец требовал взыскать с ответчиков 500 тыс. рублей.