На Украине заявили, что могут рассмотреть вопрос об аммиакопроводе

При этом, по словам секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, ответ Киева не обязательно будет положительным

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Киев может рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака на экспорт по трубопроводу из Тольятти в Одессу, однако украинский ответ не обязательно будет положительным и Киев будет добиваться выполнения своих условий.

"Это очень непростой вопрос, - сказал Данилов в эфире новостного марафона, который идет по ведущим украинским телеканалам, отвечая на вопрос о возможности возобновления работы аммиакопровода. - Единственное, что можно сказать, это то, что если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться. И это не значит, что мы обязаны давать на него согласие".

Данилов не указал, какие именно условия он имеет в виду. Однако он пояснил, что они касаются возможностей для Украины для вывоза зерна, которое накапливается в портах и которое Киев хочет отправить на экспорт. "Если будут приниматься какие-то решения, то это обязательно будет с точки зрения наших национальных интересов и нашей безопасности", - добавил секретарь СНБО Украины.

Данилов заявил, что украинские власти стремятся не допустить, чтобы Россия "зарабатывала", используя инфраструктуру на Украине, однако повторил, что Украине надо вывозить свое зерно. Он также напомнил, что аммиак нужен для производства минеральных удобрений, что необходимо для глобальной продовольственной безопасности.

Тем самым секретарь СНБО ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщение агентства Reuters. В среду со ссылкой на источник оно сообщило, что ООН предложила России, Украине и Турции начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя сообщение агентства, что обсуждение вопроса транзита российского аммиака через Украину в рамках зерновой сделки продолжается.

Зерновая сделка была продлена на два месяца с 18 мая. Об этом заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поблагодарив руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход. МИД России ранее подчеркивал, что та часть соглашения, которая касается обязательств перед Москвой, не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса. В связи с продлением сделки Москва выразила надежду, что ее условия будут соблюдаться, иначе есть риск непродления договоренностей. 19 мая Reuters со ссылкой на источник в киевском правительстве сообщил, что Украина готова рассмотреть возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса в случае распространения зерновой сделки на дополнительное число украинских портов и другие виды продукции.