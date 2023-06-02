Польша намерена поднять на саммите ЕС вопрос поставок редкоземельных минералов из Канады

Как отметил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, Канада богата этими минералами

ОТТАВА, 2 июня. /ТАСС/. Польша намерена поднять на ближайшем саммите Европейского союза вопрос поставок из Канады редкоземельных элементов. Об этом заявил в пятницу премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с канадским коллегой Джастином Трюдо.

"Мы говорили о критически важных минералах. Канада богата этими минералами. Я собираюсь поднять этот вопрос на следующем саммите ЕС [в конце июня], потому что мы часто обсуждаем эту тему в контексте Китая. Важно посмотреть на этот вопрос с точки зрения трансатлантических отношений", - сказал он.

Евросоюз со своими зелеными технологиями на 98% зависит от КНР в вопросе поставок редкоземельных элементов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявила, что ЕС намерен преодолеть эту монополию.

По ее словам, Евросоюз должен работать со странами-единомышленницами, в том числе США и Украиной, чтобы создать условия, которые позволят избавиться от зависимости от КНР. Кроме того, Брюссель упростит условия предоставления государственной помощи европейским компаниям, занимающимся редкоземельными элементами.