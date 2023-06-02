Эксперт: совместимость российского софта с зарубежным по-прежнему актуальна

Гендиректор группы компаний "Астра" Илья Сивцев отметил, что гетерогенность - это нормально, но необходимо обеспечивать эффективное совместное функционирование российских и западных решений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Совместимость российского программного обеспечения с зарубежным в современных условиях остается актуальной, считает гендиректор группы компаний "Астра" Илья Сивцев.

"Гетерогенность сегодня - это нормально. Понятно, что мы пытаемся строить новый мир, создаем плацдарм с российскими бизнес-приложениями, но мы же не в космосе, и то, что было и есть сейчас, в один момент никуда не денешь. Поэтому во всех наших решениях всегда забита максимальная совместимость с западными решениями. Понятно, что мы не знаем всех нюансов этих западных продуктов, понятно, что не на все возможно повлиять, но обеспечивать эффективное совместное функционирование и российских, и западных решений в сегодняшних реалиях правильно", - сказал Сивцев на сессии "Особенности национальной IT-инфраструктуры: реальность и потребность" на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.

Директор по информационным технологиям госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов также заявил, что, по его мнению, разработчики программных платформ "обречены на гетерогенность в широком смысле слова". Никто сейчас не состоянии создать платформу "монолитной архитектуры", - уверен он.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта, и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ".

Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".